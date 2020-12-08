Ангела Меркель очолила рейтинг журналу Forbes

66-річна канцлерка Німеччини Ангела Меркель десятий рік поспіль очолила рейтинг топ-100 найвпливовіших жінок за версією американського ділового журналу Forbes. Відповідний рейтинг видання опублікувало у вівторок, 8 грудня.

Друге місце в рейтингу зберегла керівниця Європейського центрального банку Крістін Лагард, на третьому – кандидатка на пост віце-президентки США Камала Гарріс.

До першої десятки найвпливовіших жінок увійшли також очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, меценатка Мелінда Гейтс, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та інші. До слова, українські представниці до цього рейтингу не потрапили.

Зазначимо, що Ангела Меркель керує Німеччиною із 2005 року. Її чотири рази поспіль її обирали федеральною канцлеркою. У 2018 році Меркель заявила, що не піде на п'ятий термін і має намір піти з політики.

Як інформував раніше ZAXID.NET, наприкінці листопада BBC оприлюднила список топ-100 найвпливовіших жінок року, до якого потрапила українська підприємиця Анастасія Волкова. Вона засновниця стартапу Flurosat, який надає технологічні послуги для аграрного бізнесу у різних куточках світу.