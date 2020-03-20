Ангела Меркель виступила з екстренним зверненням до нації, закликавши німців об’єднатися перед небаченою досі загрозою, пов’язаною з поширенням коронавірусу Covid-19. Рівень аргументації і переконливості Ангели Меркель настільки перевищує ритуальні заклики українських політиків, що редакція ZAXID.NET переконана – її голос мають почути і українці, адже усі ми в одному човні.

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Дорогі співвітчизники! Коронавірус дуже серйозно змінює життя в нашій країні. Наші уявлення про звичні речі, про суспільне життя, про соціальні контакти – все це піддається небувалому випробуванню.

Мільйони з вас не можуть ходити на роботу, ваші діти не можуть ходити в школи або дитячі садки, закриті кінотеатри і магазини, і, що, напевно, найскладніше – всім нам не вистачає контактів з іншими людьми, які зазвичай становлять невід'ємну частиною нашого життя.

У такій ситуації у кожного з нас виникає безліч питань і велика стурбованість стосовно того, що буде далі.

Сьогодні я звертаюся до вас таким незвичним чином, тому що хочу розповісти, чим я як федеральний канцлер і всі мої колеги в уряді Німеччини керуємося в нинішній ситуації.

Одна з рис відкритої демократії полягає в тому, що ми дотримуємося прозорості прийняття політичних рішень і роз'яснюємо ці рішення. Що ми якомога ретельніше обґрунтовуємо наші дії і інформуємо про них, щоб вони були зрозумілі.

Я твердо вірю, що ми впораємося з цим завданням, якщо дійсно всі громадяни сприймуть його як СВОЄ завдання.

Тому скажу – ситуація серйозна. І прошу вас сприймати її всерйоз.

З моменту возз'єднання Німеччини, та про що мова: з часів Другої світової війни наша країна не стикалася з викликом, перед обличчям якого настільки вирішальними були б наші загальні, солідарні дії.

Хочу пояснити, на якому етапі епідемії ми перебуваємо зараз і що робить уряд Німеччини і державні структури, щоб захистити всіх членів нашого суспільства і обмежити економічний, соціальний і культурний збиток.

І ще я хочу, щоб вам стало зрозуміло, чому для цього необхідна ваша особиста участь і що саме може зробити кожен з вас.

Що стосується епідемії: все, що я говорю вам, ґрунтується на результатах безперервних консультацій уряду Німеччини з експертами Інституту ім. Роберта Коха та іншими вченими і вірусологами.

У всьому світі проводяться невтомні наукові дослідження, але поки що не існує ні методів лікування, ні вакцини проти коронавірусу.

І поки це так, ми можемо зробити лише одне, і саме цим ми керуємося у всіх наших діях: сповільнити поширення вірусу, розтягнути його на місяці і тим самим виграти час.

Час для того, щоб вчені змогли розробити ліки та вакцину.

Але в першу чергу час для того, щоб хворі могли отримати оптимальне лікування.

У Німеччині у нас є відмінна система охорони здоров'я, можливо, одна з найкращих в світі.

Це вселяє надію. Але і наші лікарні не впоралися б, якби в найкоротший час в них надійшло б занадто багато пацієнтів з важким перебігом коронавірусної інфекції.

Це не просто абстрактні цифри статистики, це – батьки і дідусі, матері і бабусі, супутники життя, люди. А ми – це суспільство, в якому важливе кожне життя, важлива кожна людина.

Зараз я хочу звернутися в першу чергу до всіх тих, хто – будучи чи то лікарем, чи то медсестрою, а чи виконуючи якусь іншу роботу – працює в наших лікарнях і в сфері охорони здоров'я.

У цій боротьбі заради всіх нас ви стоїте на передовій. Ви першими бачите хворих і те, наскільки важко може протікати захворювання від інфекції. Ви кожен день знову і знову йдете на роботу і робите свою справу заради людей. Ви виконуєте титанічне завдання, і за це я від щирого серця хочу подякувати вам.

Отже: мова йде про те, щоб уповільнити поширення вірусу в Німеччині.

При цьому – і це фундаментально – ми повинні зробити наступне: по можливості обмежити громадське життя.

Звичайно, це слід робити розумно і раціонально, так як держава буде продовжувати функціонувати, постачання населення буде забезпечене, і ми прагнемо зберегти економічну діяльність, наскільки це можливо.

Але все, що може загрожувати людям, що може завдати шкоди кожній окремій людині або всьому суспільству, ми повинні зараз звести до мінімуму. Ризик заразити іншого або заразитися ми повинні скоротити настільки, наскільки це можливо.

Я знаю, наскільки серйозні обмеження вже зараз: скасовані заходи, ярмарки, концерти, на якийсь час не буде занять в школі і в університеті, будуть закриті дитячі садки, не можна буде гратися на дитячому майданчику.

Я усвідомлюю, наскільки серйозні ті обмеження, про які було домовлено на федеральному і земельному рівнях, впливають на наше життя і наші уявлення про демократію.

Таких обмежень у Федеративній Республіці Німеччина не було ще ніколи.

Запевняю вас: для мене як людини, для якої свобода подорожей і пересування стала правом, завойованим ціною величезних зусиль, такі обмеження можуть бути виправданими лише за крайньої необхідності.

В умовах демократії рішення про них ніколи не повинно прийматися необдумано і завжди повинно бути лише тимчасовим, однак зараз вони необхідні для порятунку життів.

Тому з початку тижня введений більш суворий контроль на кордонах і діють обмеження для в'їзду з деяких найважливіших для нас сусідніх країн.

Для сектора економіки, для великих і для малих підприємств, магазинів, ресторанів, для представників вільних професій зараз дуже важкий час.

Найближчі тижні будуть ще важчими.

Хочу вас запевнити: уряд Німеччини робить все, що в його силах, щоб пом'якшити економічні наслідки і, перш за все, щоб зберегти робочі місця. Ми можемо використовувати і використовуємо всі засоби, необхідні для того, щоб допомогти нашим компаніям і працівникам вистояти в цьому важкому випробуванні.

Будь-хто може розраховувати на те, що буде забезпечено безперебійне постачання продуктами харчування, і якщо полиці спорожніють на один день, то вони будуть знову заповнені.

Всім, хто робить покупки в супермаркетах, я хочу сказати: мати запаси доцільно і було доцільно завжди. Але в міру; набивати комори так, як ніби наостанок, безглуздо і в кінцевому підсумку абсолютно несумісно з принципом солідарності.

Хочу також висловити слова подяки на адресу тих, кому дякують занадто рідко.

Той, хто в ці дні сидить на касі в супермаркеті або заповнює полиці, виконує одне з найважчих завдань в ці дні. Спасибі, що ви робите це для ваших співгромадян і в буквальному сенсі дбаєте про хліб насущний.

А зараз про те, що на сьогодні я вважаю найважливішим: всі прийняті державою заходи пройдуть даремно, якщо ми не застосуємо найдієвіший засіб проти занадто швидкого поширення вірусу: цей засіб – ми самі.

Кожен з нас без винятку може заразитися вірусом, і тому кожен повинен зараз допомогти.

Насамперед прийнявши всерйоз те, про що сьогодні йдеться. Не впадаючи у паніку, але ні на секунду не допускаючи думки, що одна людина нічого не вирішує.

Ми не можемо обійтися ні без кого з вас. Необхідні зусилля всіх нас.

Епідемія демонструє, наскільки всі ми вразливі, наскільки ми залежимо від обдуманої поведінки інших, але одночасно: як спільними зусиллями ми можемо захиститися і надати один одному сил.

Необхідна участь кожного.

Ми не приречені на те, щоб пасивно миритися з поширенням вірусу. У нас є засіб проти цього: піклуючись про інших, ми повинні дотримуватися дистанції.

Рекомендації вірусологів однозначні: відмовитися від рукостискань, часто і ретельно мити руки, дотримуватися дистанції не менше півтора метра один від одного і краще за все звести до мінімуму контакти з дуже літніми людьми, тому що вони відносяться до числа особливо вразливих.

Я знаю, наскільки складно виконувати те, чого від нас вимагають.

Саме в важких ситуаціях нам хочеться бути близькими один до одного. Турботу ми звикли відчувати як фізичну близькість або дотик. Але зараз, на жаль, правильним є протилежне.

І це повинні зрозуміти дійсно усі: зараз тільки дистанція може служити знаком турботи.

Відвідати когось із добрих поривань, здійснити поїздку, без якої можна було обійтися - все це може привести до зараження і тому від усього цього дійсно слід відмовитися.

Не дарма експерти кажуть: бабусям і дідусям не слід зараз зустрічатися з онуками.

Кожен, хто уникає непотрібних зустрічей, допомагає всім тим, кому в лікарнях з кожним днем доводиться лікувати все більше і більше хворих.

Так ми врятуємо життя.

Для багатьох це буде важко, і буде вкрай важливо зробити так, щоб ніхто не залишався один, щоб турботу отримували ті, хто потребує підтримки та підбадьорення. Ми, як сім'ї і як суспільство, знайдемо інші форми надання підтримки один одному.

Уже зараз є найрізноманітніші форми опору вірусу і його соціальних наслідків. Уже зараз внуки записують для своїх бабусь і дідусів подкасти, щоб вони не відчували себе самотніми.

Всі ми повинні знайти шляхи, щоб демонструвати симпатію і дружбу: скайп, телефон, електронна пошта або, може, знову почати писати листи. Адже пошта працюватиме.

У ці дні ми дізнаємося про чудові приклади сусідської допомоги літнім людям, які не можуть ходити за покупками.

Впевнена, що можна придумати ще багато всього і що ми як суспільство покажемо, що ми не кидаємо один одного у важку хвилину.

Я закликаю вас: дотримуйтеся правил, які вводяться на найближчий час.

Ми, уряд, знову і знову будемо думати над тим, які заходи можна переглянути, і над тим, що можливо, буде необхідно запровадити додатково. Ситуація постійно змінюється, і ми будемо зберігати здатність адаптуватися, щоб в будь-який момент почати мислити інакше і реагувати за допомогою інших інструментів.

І ці наші дії ми теж будемо роз'яснювати.

Тому прошу вас: не вірте чуткам, а тільки з офіційними повідомленням, які ми завжди перекладаємо на безліч мов. Ми – демократія. Ми живемо не примусу, а інформацією, якою ми ділимося, і долученням кожного.

Перед нами – історичне завдання, і вирішити його ми зможемо тільки спільними зусиллями.

Я повністю впевнена, що ми подолаємо цю кризу.

Але наскільки великі будуть жертви? Скількох коханих нами людей ми втратимо?

Великою мірою це залежить від нас самих. Зараз ми можемо реагувати – рішуче, усі разом. Ми можемо прийняти введені обмеження і підтримати один одного.

Сьогоднішня ситуація серйозна і відкрита.

Це означає, що все буде залежати в тому числі і від того, наскільки дисципліновано кожен з нас буде дотримуватися правил і їх дотримуватися.

Навіть якщо нам ще ніколи не доводилося стикатися з такою ситуацією, ми повинні продемонструвати, що ми можемо діяти від душі і розумно, тим самим рятуючи життя.

Кожен зараз відповідальний за свої дії, без винятку, усі ми.

Бережіть себе і своїх близьких. Дякую вам.

Оригінал: Dies ist eine historische Aufgabe - und sie ist nur gemeinsam zu bewältigen.