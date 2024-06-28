Волинський апеляційний суд пом'якшив вирок Миколі Шурі, який проігнорував повістку та ухилився від мобілізації. Замість трьох років ув’язнення чоловіку призначили рік обмеження волі.

Як йдеться у вироку від 25 червня, влітку 2023 року Микола Шура пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ. Чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав 11 серпня прибути у пункт збору для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився.

Тоді житель Ратнівської громади свою вину визнав і розкаявся, втім суд першої інстанції призначив йому три роки позбавлення волі.

Під час повторного розгляду справи захисник Миколи Шури зміг довести, що чоловік не потребує ізоляції від суспільства, оскільки вперше притягається до кримінальної відповідальності, одружений, утримує двох неповнолітніх дітей та матір з інвалідністю, а також має постійне місце проживання, де характеризується виключно позитивно.

Колегія суддів у складі Василя Подолюка, Віктора Гапончука та Віталія Денісова скасувала попереднє покарання й призначила рік обмеження волі. На вирок апеляційного суду ще можна подати касацію.