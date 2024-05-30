Львівський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та скасував іспитовий термін львів’янину Григорію Д., який проігнорував повістку та ухилився від мобілізації. Суд призначив йому нове покарання – три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2024 року, до апеляційного суду звернувся прокурор та оскаржив вирок Шевченківського райсуду Львова, яким львів’янину Григорію Д. призначили річний іспитовий термін за ухилення від мобілізації.

Згідно з матеріалами справи, Григорій Д. наприкінці червня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, після цього львів’янину вручили повістку про необхідність прийти у ТЦК для відправки у військову частину. Вказану повістку чоловік проігнорував.

Прокурор просив апеляційний суд скасувати вирок суду першої інстанції у частині звільнення Григорія Д. від відбування покарання з призначенням умовного терміну. На думку прокурора, обвинувачений не проявив «щирого каяття».

«Щирого жалю, осуду своєї поведінки та готовності виправити скоєне та нести покарання, на думку прокурора, обвинувачений суду не висловив, а каяття ним висловлене з метою уникнення покарання. Про вказане, на переконання прокурора, свідчить те, що чоловік після внесення відомостей про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та оголошення йому підозри за цією статтею до ТЦК щодо мобілізації його до Збройних Силах України не звертався», – вказано у вироку.

Колегія суддів у складі Ліліани Гончарук, Ігоря Стельмаха та Ірини Партики розглянула апеляційну скаргу прокурора та задовольнила її. Григорію Д. скасували умовний термін та призначили три роки тюремного ув’язнення. На вирок апеляційного суду ще можна подати касацію.