Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби командира батареї однієї з частин Олега К., який не повідомляв командування про пиятики підлеглих і їм безпідставно нараховували премії. Суд призначив військовому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, Олег К. є командиром батареї – старшим викладачем навчальної батареї навчального самохідно-артилерійського дивізіону однієї з військових частин. У лютому 2023 року він не доповів своєму командуванню про п’ятьох підлеглих, які перебували на службі у стані алкогольного сп’яніння. Їх мали б покарати за дисциплінарні порушення (кожному загрожував би штраф у 17 тис. грн), але натомість їм нарахували безпідставні премії.

Щодо командира батареї Олега К. склали протокол через недбале ставлення до військової служби. На засідання суду він не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини.

Справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив усі матеріали, визнав Олега К. винним у адмінправопорушенні та оштрафував на 17 тис. грн. Постанову ще можна оскаржити.