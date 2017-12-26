Апеляційний суд відмовив військовій прокуратурі у скасуванні м’якого вироку митнику

Апеляційний суд Львівської області 22 грудня відмовив військовій прокуратурі у задоволенні апеляційної скарги та залишив без змін вирок колишньому заступнику начальника Львівської митниці Володимиру Шокалу, за яким його засудили до 8,5 тис. грн штрафу. Про це повідомили «Наші гроші. Львів».

Перший заступник військового прокурора Західного регіону України Євген Білоусов просив Апеляційний суд Львівської області скасувати вирок Сихівського районного суду від 28 серпня 2017 р. та ухвалити новий, за яким визнати Шокала винним у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція або давання хабаря) і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки.

Під час другого засідання у справі 22 грудня відбулися дебати. Сторони стисло висловили свої позиції, правом на репліку вирішили не користуватися. Прокурор Погорєлов під час свого виступу просто повторив вимоги, викладені в апеляційній скарзі Білоусова.

Підсудний Володимир Шокало під час дебатів висловив щире каяття у своєму вчинку і сказав, йому соромно за нього. На його думку, прокурор, який представляв обвинувачення у його справі у Сихівському районному суді, та прокурор, який затвердив тоді змінений обвинувальний акт, прийшли до правильного переконання щодо кваліфікації його дій. Він також нагадав, що Сихівський районний суд задовольнив у вироку усі вимоги прокурора. Через це, на йому думку, апеляція є незаконною.

Захисник Шокала Тарас Самбір звернув увагу суду на те, що в апеляційній скарзі не зазначені доводи незаконності позиції прокурора у суді першої інстанції, немає аргументів щодо незаконності позиції прокурора, який затвердив новий обвинувальний акт за ч. 1. ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом), і відсутні аргументи щодо незаконності та необґрунтованості вироку. Крім того, вимоги, які ставить прокурор в апеляційній скарзі, є процесуально неможливими.

Врешті колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу прокуратури залишити без задоволення, а вирок Сихівського районного суду — без змін.

Під час слухання справи в апеляції так і не стало відомо, чому в вироку фігурує 10 тис. доларів хабара, а не 40 тис. доларів, як спочатку повідомляла військова прокуратура. З відповіді прокуратури відомо лише, що різниця у розмірі 30 тис. доларів визнана речовим доказом та знаходиться у матеріалах кримінального провадження.

Нагадаємо, заступника начальника Львівської митниці Володимира Шокала затримали у березні 2017 року під час передачі військовому прокурору 40 тис. доларів хабаря. За ці кошти він просив закрити кримінальне провадження про щомісячні збори керівництвом митниці зі своїх підлеглих хабарів за просування по службі. Наприкінці серпня 2017 року Сихівський райсуд Львова оштрафував Володимира Шокала за цей хабар на 8,5 тис. грн.