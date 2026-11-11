Родина Ірини Фаріон наполягатиме на довічному ув’язненні для Зінченка

Апеляційний розгляд справи про вбивство мовознавиці та народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон відбудеться за межами Львівської області. Причиною стало те, що майже всі судді Львівського апеляційного суду раніше долучалися до розгляду процесуальних питань у цій справі на етапі досудового розслідування. Про це 11 листопада повідомила донька загиблої Софія Особа на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Софії Особи, судді Львівського апеляційного суду раніше розглядали клопотання щодо обрання запобіжного заходу В’ячеславу Зінченку та апеляційні скарги сторони захисту на відповідні рішення. Через попередню участь у провадженні вони не можуть розглядати справу на наступному етапі.

Тому матеріали справи мають передати до апеляційного суду в одній із сусідніх областей. Родина Ірини Фаріон наразі очікує на рішення щодо визначення суду, який продовжить розгляд.

Донька загиблої наголосила, що й надалі наполягатиме на найсуворішому покаранні для обвинуваченого, незалежно від того, де відбуватимуться судові засідання.

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«Чекаємо на визначення суду та готові до подальшої процесуальної боротьби. Де б не відбувався розгляд, ми відстоюватимемо довічне покарання для Зінченка. Це боротьба за справедливість для моєї мами. І ми не відступимо. Зінченку – довічно, а Ірині Фаріон – слава!» – написала донька загиблої.

1 жовтня Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок у справі про вбивство Ірини Фаріон. В’ячеслава Зінченка визнали винним і засудили до довічного ув’язнення. Сторона захисту не погодилася з рішенням суду та оскаржила його в апеляційному порядку.