Довічно засуджений за вбивство Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко подав апеляцію
1 жовтня 2026 року суд визнав В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві мовознавця Ірини Фаріон
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В’ячеслав Зінченко, якого Шевченківський районний суд ув’язнив до довічного за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, подав апеляцію на рішення колегії суддів. Про це у середу, 4 листопада, повідомила донька Ірини Фаріон Софія Особа.
«Попереду новий етап судової боротьби за справедливість, правду та пам’ять про мою Маму. Ми пройшли довгий і важкий шлях. І я не відступлю. Вони можуть оскаржувати вирок, але ніхто й ніколи не поверне мені Маму, а моїм дітям – Бабусю. І саме тому я боротимуся до кінця! Бо йдеться не лише про вирок, а й про невідворотність покарання за жорстоке вбивство людини, яка присвятила своє життя Україні», – написала Софія Особа.
Як писав ZAXID.NET, 1 жовтня 2026 року колегія суддів Шевченківського районного суду Львова у складі Петра Невойта, Павла Едера та Олександри Баєвої оголосила вирок В’ячеславу Зінченку. Колегія суддів визнала В’ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон. За скоєне йому призначили довічне позбавлення волі та зобов’язали сплатити 5 млн грн цивільного позову доньці Ірини Фаріон – Софії Особі.
Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року на вул. Масарика у Львові невідомий вистрілив у політичну і громадську діячку, 60-річну мовознавицю Ірину Фаріон. За кілька годин від вогнепального поранення вона померла в лікарні.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Після замаху в мережі почали поширювати фото молодого чоловіка у панамці й темних окулярах, який, зі слів очевидців, упродовж тижня щодня на кілька годин приходив до будинку, в якому жила Ірина Фаріон. Пізніше поліція підтвердила, що саме цей чоловік є основним підозрюваним у вбивстві, та оголосила його у розшук.
25 липня 2024 року правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного хлопця, підозрюваного у вбивстві колишньої народної депутатки, громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.
26 липня його доправили до Львова та повідомили про підозру за ст. 115 ККУ – умисне вбивство. З цього часу тривали судові засідання аж до 1 жовтня 2026 року.
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