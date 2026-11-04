Ув'язнений за вбивство В'ячеслав Зінченко подав апеляцію на рішення колегії суддів

В’ячеслав Зінченко, якого Шевченківський районний суд ув’язнив до довічного за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, подав апеляцію на рішення колегії суддів. Про це у середу, 4 листопада, повідомила донька Ірини Фаріон Софія Особа.

«Попереду новий етап судової боротьби за справедливість, правду та пам’ять про мою Маму. Ми пройшли довгий і важкий шлях. І я не відступлю. Вони можуть оскаржувати вирок, але ніхто й ніколи не поверне мені Маму, а моїм дітям – Бабусю. І саме тому я боротимуся до кінця! Бо йдеться не лише про вирок, а й про невідворотність покарання за жорстоке вбивство людини, яка присвятила своє життя Україні», – написала Софія Особа.

Як писав ZAXID.NET, 1 жовтня 2026 року колегія суддів Шевченківського районного суду Львова у складі Петра Невойта, Павла Едера та Олександри Баєвої оголосила вирок В’ячеславу Зінченку. Колегія суддів визнала В’ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон. За скоєне йому призначили довічне позбавлення волі та зобов’язали сплатити 5 млн грн цивільного позову доньці Ірини Фаріон – Софії Особі.

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року на вул. Масарика у Львові невідомий вистрілив у політичну і громадську діячку, 60-річну мовознавицю Ірину Фаріон. За кілька годин від вогнепального поранення вона померла в лікарні.

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Після замаху в мережі почали поширювати фото молодого чоловіка у панамці й темних окулярах, який, зі слів очевидців, упродовж тижня щодня на кілька годин приходив до будинку, в якому жила Ірина Фаріон. Пізніше поліція підтвердила, що саме цей чоловік є основним підозрюваним у вбивстві, та оголосила його у розшук.

25 липня 2024 року правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного хлопця, підозрюваного у вбивстві колишньої народної депутатки, громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

26 липня його доправили до Львова та повідомили про підозру за ст. 115 ККУ – умисне вбивство. З цього часу тривали судові засідання аж до 1 жовтня 2026 року.