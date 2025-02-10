Поступове зниження цін заплановане з 1 березня

Аптечна професійна асоціація України погодилась знизити ціни на ліки. Водночас Рада національної безпеки та оборони України підготує свої пропозиції для врегулювання цін на ліки в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 10 лютого.

Попередньо президент провів нараду з урядовцями, за підсумками якої готується засідання РНБО.

«Сьогодні була нарада за участі премʼєр-міністра Шмигаля, першої віцепремʼєрки Свириденко та міністра охорони здоровʼя Ляшка щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. Ми готуємо засідання РНБО щодо цього і дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни», – заявив Володимир Зеленський.

Аптечна професійна асоціація України підтримала ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати. 10 лютого вона підписала та скерувала у МОЗ декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів. В ній учасники спілки пропонують знизити вартість ліків, застосувавши пропорційну виробнику знижку на свою націнку, залишаючи за виробником можливість визначити розмір такої знижки на продукцію.

Якщо всі сторони погодяться з умовами, декларація набуде чинності 1 березня.