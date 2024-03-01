Мова йде про два борти Мі-17 в арктичній модифікації, які були замовлені у Росії у 2011 році

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей передав в розпорядження Збройних сил України дві модифіковані версії російського гелікоптера Мі-17. Про це у п’ятницю, 1 березня, пише «ZN.UA» з посиланням на британське видання Financial Times.

Мова йде про два борти Мі-17 в арктичній модифікації, які були замовлені у Росії у 2011 році. Спочатку договір з Росією був більшим, але пізніше Аргентина відмовилася від подальших закупівель.

«Мілей визначив пріоритетними альянси з «країнами, які захищають свободу», – США, Ізраїлем, який він відвідав на початку цього місяця, а також Україною, якій він передав два військові вертольоти російського виробництва», – йдеться у матеріалі видання.

Financial Times пише, що Хав'єр Мілей цьогоріч також планує провести «саміт латиноамериканської підтримки» України. За словами журналістів, цим він різко контрастує з іншими регіональними лідерами, зокрема, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва і мексиканським лідером Андресом Мануелем Лопесом Обрадор, які дотримуються нейтралітету щодо війни в Україні.

Додамо, що в грудні минулого року президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії передачі президентських повноважень та вступу на посаду новообраного президента Аргентинської Республіки Хав’єра Мілея.

«Це новий початок для Аргентини, і я бажаю президенту Мілею та всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами. Я також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься», – сказав тоді Зеленський.

Мі-17. Що відомо?

Мі-17 виконують не тільки транспортні, а й вогневі задачі. Зокрема вони можуть використовувати некеровані реактивні снаряди. Характеристики Мі-17:

Максимальна злітна вага: 13000 кг;

Максимальне корисне навантаження: 4000 кг;

Максимальна швидкість: 250 км/год;

Дальність польоту з додатковим внутрішнім паливним баком: 650 км;

Практична стеля: 6000 м;