Всю колекцію годинників Віктора Медведчука продали на ацкціоні

Агенство з розшуку та менеджменту активів продало з аукціону останній з 20 годинників екснардепа Віктора Медведчука. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомили на сайті АРМА.

Наручний годинник Dolce&Gabbana, що належав підозрюваному у державній зраді Віктору Медведчуку продали за 285 тис. грн. За лот змагалися чотири учасники. Таким чином АРМА реалізувало всю колекцію екснардепа, яка складалась з 20 годинників. Загальна сума від продажу колекції – понад 7 млн грн.

«Кошти від продажу підуть на Сили оборони України — закупівлю військових облігацій. АРМА своєю роботою продовжує доводити, що майно держзрадників – це ресурс для посилення економіки та обороноздатності», – зазначила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Годинник Dolce & Gabbana з колекції Віктора Медведчука, який продали за 285 тис. грн

Зазначимо, що найдорожчим лотом у колекції був годинник Patek Philippe, який пішов з молотка за 1,27 млн грн. Годинники реалізовували на відкритих торгах на електронній платформі «Прозорро.Продажі».

Нагадаємо, колекцію годинників Віктора Медведчука виставили на продаж 23 серпня. 6 вересня стало відомо, що вісім годинників вже реалізували за 3,6 млн грн. 25 вересня у пресслужбі АРМА повідомили, що вже вдалося продати 19 наручних годинників з колекції Медведчука.