Коли ми говоримо про перець, найчастіше уявляємо звичні чорні горошини чи мелений чорний перець у перечниці. Але чи знали ви, що існує й білий перець, який має свої унікальні особливості? Shuba розповідає, що таке білий перець та чим він відрізняється від чорного.

Що таке білий перець і як він відрізняється від чорного?

Білий перець, як і чорний, виготовляють із ягід рослини перцю, також відомого як Piper nigrum. Але білий перець походить із ягід, зібраних у повній стиглості. Потім ці ягоди замочують у воді для бродіння, після чого зовнішній шар відділяється, залишаючи тільки внутрішнє насіння. Але оскільки шкірка видаляється, частина аромату втрачається, тому білий перець більш м’який, ніж чорний.

Як використовувати білий перець

Якщо ви хочете отримати гострий смак без надмірного печіння у роті або вам не подобаються чорні крупинки перцю у страві, краще використати білий.

Ви можете використовувати білий перець у вершкових супах або чаудерах, щоб не було помітно чорних крупинок.

Якщо ви бажаєте замінити чорний перець білим або навпаки, майте на увазі, як це може вплинути на смак вашої страви. Все, тому що білий перець може мати складний профіль смаку, оскільки він міг дозрівати довше і був ферментований.

Як зберігати білий перець

Білий перець має менший термін зберігання, ніж чорний. Однак він буде зберігатися довше, ніж мелений перець. Складіть його в герметичний контейнер і поставте баночку якомога далі від світла. Білий перець в горошку може зберігатись близько трьох років, але мелений втрачає свою силу та смак вже за три місяці.