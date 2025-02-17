Аспарагус потребує прохолоди в період з жовтня по березень

Аспарагус, або холодок, – це одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка приносить багато естетичного задоволення. Однак щоб вона зберігала свою зелень і красу, важливо правильно доглядати за нею, особливо в зимовий період. Зміни в освітленні та температурному режимі можуть негативно вплинути на стан рослини, викликаючи пожовтіння листя чи їх опадання. Ukr.media дає кілька порад для забезпечення оптимальних умов для аспарагуса в холодну пору року.

Температурний режим для зимівлі аспарагуса

Аспарагус потребує прохолоди в період з жовтня по березень. Ідеальна температура для його зимівлі від +16 до +18°C. Цей час вважається періодом спокою для рослини, тому важливо уникати різких перепадів температур, що можуть стати стресовими для квітки.

Освітлення для аспарагуса взимку

Ця рослина любить яскраве, але розсіяне світло. Для розміщення краще вибирати східні чи західні вікна, а в зимовий час, коли світла менше, підійдуть південні підвіконня. Оскільки сонячна активність взимку знижується, сонце не буде шкодити листю аспарагуса.

Догляд за аспарагусом взимку

Незважаючи на те, що аспарагус може витримувати посуху, важливо не допускати пересихання ґрунту. При нестачі вологи їхнє листя швидко починає осипатися. Поливати аспарагуси треба рясно, але важливо не перелити – рослини не переносять замокання коренів.

Ґрунт між поливами повинен злегка просохнути. Крім того, аспарагуси дуже люблять високу вологість повітря. Найбільш вимогливий – аспарагус перистий, його найкраще обприскувати щодня. Іншим видам обприскування також корисні, особливо взимку, коли повітря в приміщенні стає сухішим через працюючі батареї опалення.