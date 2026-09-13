Cersanit на Житомирщині через російську атаку припинив роботу

«Церсаніт Інвест», яка є дочірньою компанією польської Cersanit S.A., заявила про зупинку роботи заводу на Житомирщині щонайменше на пів року. За оцінками компанії, саме стільки знадобиться для відновлення виробничих потужностей після російської атаки. Про це йдеться у повідомленні «Церсаніт Інвест», опублікованому на сайті компанії.

«Церсаніт Інвест» підтвердила, що в ніч на 12 вересня завод із виробництва кераміки та сантехніки у Звягелі потрапив під російську атаку. За даними компанії, росіяни вдарили по виробництву реактивними дронами. Завод зазнав значних руйнувань і наразі не може продовжувати роботу. Водночас там повідомили, що співробітників завчасно евакуювали, тож ніхто не постраждав.

«Атака спричинила серйозні пошкодження підприємства, зокрема ключових елементів виробничого циклу керамічної плитки. За нинішнього стану відновлення виробництва та його подальше функціонування неможливі. Наразі триває детальна оцінка масштабів руйнувань і пов’язаних із ними збитків. На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців», – йдеться у повідомленні компанії.

Завод Cersanit у Звягелі збудували у 2007 році. Там виготовляють керамічну й акрилову сантехніку, а також плитку під брендами Cersanit та Opoczno. У 2025 році виторг «Церсаніт Інвест» становив понад 3,7 млрд грн. За даними моніторингового сервісу «Опендатабот», у першому півріччі 2026 року на підприємстві працювало 1 189 людей.

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Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що під російську атаку на Житомирщині потрапив завод польської компанії Cersanit. Це не перше іноземне підприємство у Житомирській області, яке через російські обстріли вимушено припинило роботу. 9 серпня про зупинку роботи заявило німецьке підприємство Kromberg & Schubert у Житомирському районі, що виробляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів. На заводі працювало близько 3,5 тис. людей.