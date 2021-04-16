Внаслідок аварії «Інтерсіті» 29 березня ніхто з пасажирів не постраждав і не загинув

«Укрзалізниця» прийняла рішення звільнити низку керівників «Придніпровської залізниці» за службову недбалість, внаслідок якої шість вагонів швидкісного потяга «Інтерсіті» Київ – Запоріжжя зійшли з рейок.

«Укрзалізниця» 16 квітня повідомила, що завершила службове розслідування аварії, яке показало, що її причиною стали грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.

«За підсумками розслідування було встановлено, що передумовою транспортної події є недотримання відповідальними керівниками діючих в колійному господарстві вимог нормативних документів, інструкцій в частині безпечної організації та виконання робіт із обслуговування, утримання у справному стані ввірених об’єктів інфраструктури. А також неприйняття заборонних заходів у разі неможливості виконання необхідного обсягу ремонтних робіт», – сказано в повідомленні «Укрзалізниці».

Кого звільнили після аварії «Інтерсіті» біля Запоріжжя

За інформацією «Укрзалізниці», через аварію швидкісного потяга вирішили звільнити:

першого заступника начальника та головного інженера структурного підрозділу «Служба колії»;

начальника та заступника начальника структурного підрозділу «Запорізька дистанція колії»; майстра, який виконував обов’язки головного інженера дистанції колії;

старшого майстра та бригадира структурного підрозділу «Запорізька дистанція колії».

«Крім цього, за порушення посадових обов’язків буде розірвано трудовий договір із заступником директора регіональної філії “Придніпровська залізниця” з інфраструктури», – додали в компанії.

Імена звільнених посадовців у повідомленні відсутні.

Наразі «Укрзалізниця» підраховує збитки від аварії. Компанія також домагатиметься, аби збитки компенсували причетні до інциденту працівники.