Авіакомпанія Wizz Air скасувала 10 маршрутів з України
Економіка — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Лоукостер Wizz Air скасував два рейси зі Львова
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air скасувала 10 маршрутів із України, серед яких два – зі Львова. Квитки на ці рейси не можна придбати в системі бронювання на сайті авіакомпанії.
Як повідомляє Lowcostavia, Wizz Air забрав із продажу квитки на 10 напрямків із України, зокрема:
- Львів – Верона
- Львів – Щецин
- Харків – Венеція
- Запоріжжя – Будапешт (скасовано після 10 січня)
- Запоріжжя – Дортмунд
- Запоріжжя – Мілан
- Одеса – Болонья
- Одеса – Гданськ
- Одеса – Катовіце
- Київ – Ганновер
Також лоукостер Wizz Air змінив розклад і переніс старт нових рейсів зі Львова з березня на липень 2022 року. Йдеться про прямі рейси в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу.
Нагадаємо, що на початку грудня авіакомпанія Wizz Air тимчасово скасувала 20 маршрутів з України. Переважно це рейси з грудня по березень і їх планують відновити на початку весни.
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