Лоукостер Wizz Air скасував два рейси зі Львова

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air скасувала 10 маршрутів із України, серед яких два – зі Львова. Квитки на ці рейси не можна придбати в системі бронювання на сайті авіакомпанії.

Як повідомляє Lowcostavia, Wizz Air забрав із продажу квитки на 10 напрямків із України, зокрема:

Львів – Верона

Львів – Щецин

Харків – Венеція

Запоріжжя – Будапешт (скасовано після 10 січня)

Запоріжжя – Дортмунд

Запоріжжя – Мілан

Одеса – Болонья

Одеса – Гданськ

Одеса – Катовіце

Київ – Ганновер

Також лоукостер Wizz Air змінив розклад і переніс старт нових рейсів зі Львова з березня на липень 2022 року. Йдеться про прямі рейси в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу.

Нагадаємо, що на початку грудня авіакомпанія Wizz Air тимчасово скасувала 20 маршрутів з України. Переважно це рейси з грудня по березень і їх планують відновити на початку весни.