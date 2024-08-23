ЗСУ використовували високоточні американські бомби GBU-39 для удару по Курщині

Повітряні сили ЗСУ завдали авіаудару високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області. Про це увечері 22 серпня повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За даними командувача, обстріл ворожого об’єкта відбувся о 16:00 22 серпня. Він зазначив, що бійці уразили пункт управління БпЛА, підрозділ РЕБ, техніку, озброєння та до 40 військовослужбовців Російської Федерації.

Американська авіабомба GBU-39 – що відомо

GBU-39 – американська легка високоточна крилата бомба, яка має максимальну дальність польоту у 110 км. Авіаційна бомба GBU-39 належить до класу бомб «Small Diameter Bomb» — бомба малого діаметра (калібру). Маса GBU-39 SDB — 113 кг.

Авіабомби малого діаметра почали розробляти у 90-х роках для забезпечення надзвукових літаків високоточними бомбами з можливістю їхнього скидання з внутрішнього бомбовідсіку. Також існує варіант GLSDB з наземним запуском з установок M142 HIMARS і M270, його дальність складає 150 км.

Конструкція бомби GBU-39 розгортає крила в процесі скидання, що дозволяє GBU-39 планувати. Літак-носій здатний направити бомбу до мети зі швидкістю понад 2000 км/год, тобто із надзвуковою швидкістю.

GBU-39 інтегрована до літаків F-15E Strike Eagle, Panavia Tornado, JAS-39 Gripen, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor та AC-130W. У травні 2024 року стало відомо про те, що Повітряні сили України адаптували МіГ-29 для застосування GBU-39. Відомо що МіГ-29 може переносити до 8 GBU-39 на двох підвісах BRU-61.

Нагадаємо, 6 серпня з’явилась інформація про «прорив» українських Збройних сил на територію Курської області. Завдяки успішній операції українських військових, яка триває другий тиждень, вдалось взяти під контроль понад 90 населених пунктів в області. У МЗС раніше заявили, що Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області, а хоче захистити життя українців і убезпечитись від російських ударів.

ЗСУ продовжують витісняти росіян з окремих районів Курської області, знищуючи важливі об'єкти росіян. Так 21 серпня у Силах спеціальних операцій показали, як їхні бійці знищують ворожу інженерну техніку росіян в Курській області та корегують вогонь артилерійських систем HIMARS по мостах та понтонних переправах ворога. Унаслідок атаки на Курщині було вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.