На оприлюдненому нині відео зафіксовано ефективні ураження операторами ССО

Сили спеціальний операцій ЗСУ вражають військову та інженерну техніку росіян в Курській області Росії та корегують вогонь артилерійських систем HIMARS по мостах та понтонних переправах ворога. Про це пресслужба ССО повідомила у середу, 21 серпня.

«Куди на Курщині «зникають» понтони росіян? Оператори Сил спеціальних операцій спільно з підрозділами Сил оборони України їх влучно знищують», – повідомили у відомстві та оприлюднили відповідне відео.

Як повідомляється, на оприлюдненому нині відео зафіксовано ефективні ураження операторами ССО ворожої інженерної техніки в Курській області, а також виявлення та корегування вогню по мостах та понтонних переправах.

Зокрема, спільно з Силами оборони України на Курщині було вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад б/к, ПММ, комплекс РЕБ, 152-мм гармату Д-20.

Як інформував ZAXID.NET, 16 серпня Повітряні сили ЗСУ підтвердили ураження та знищення одного з трьох мостів через річку Сейм на Курщині, поблизу Глушкового.

18 серпня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив влучання по ще одному мосту на Курщині біля села Званне, яка була здійснена за допомогою авіації.

19 серпня російські пропагандисти заявили про знищення третього мосту через річку Сейм. Однак наразі українські військові про ураження третього мосту не повідомляли.