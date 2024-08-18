Авіація уразила вже другий міст у Курській області

Збройні сили України, які перебувають на Курському напрямку, знищили ще один міст в регіоні, який перетинає річку Сейм. Про успішне знищення мосту повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у неділю, 18 серпня.

За словами Миколи Олещука, атаку на російський міст здійснила українська авіація. За допомогою якої саме техніки знищили міст, у Повітряних силах не уточнили.

На відео, яке оприлюднив Микола Олещук, видно момент влучання у міст. Російські Telegram-канали заявили, що йдеться про міст через річку Сейм біля села Зване. Втім, місця авіаційного нальоту у пресслужбі Повітряних сил не уточнили.

«Авіація Повітряних сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій», – повідомив Микола Олещук.

Нагадаємо, за два дні до цього, 16 серпня, Сили оборони уразили перший міст у Курській області – також через річку Сейм. Внаслідок руйнування мосту відрізані від Росії понад 20 населених пунктів – їх мешканців тепер можна евакуювати лише водою. Скільки саме росіян не можуть евакуюватися автомобільними шляхами після другого удару, наразі невідомо.