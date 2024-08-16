Міст через річку Сейм знищено ЗСУ

Ввечері у п’ятницю, 16 серпня, командувач Повітряних сил Микола Олещук опублікував відео авіаудару української авіації по мосту у Курській області Росії. Відповідне відео він оприлюднив у телеграм каналі.

«Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника», – зазначив він.

Олещук не уточнив, де саме була атака. Однак, зауважимо, що раніше сьогодні російська місцева влада заявляла про знищення мосту через річку Сейм.

«Курська область. Глушкове. Міст через річку Сейм знищено ЗСУ. Також противник завдає ударів по мосту у селі Званне Глушківського району. Противник перейшов до реалізації плану захоплення ділянки Глушківського району по річці Сейм», – написав у телеграмі радник виконувача обов'язків губернатора регіону Роман Альохін.

Як пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали, внаслідок руйнування мосту відрізано понад 20 населених пунктів – їх мешканців тепер можна евакуювати лише водою.

Крім того, в Глушківському районі логістика тримається на дорозі 38К-040, яка і проходить через цей міст. Його руйнування ускладнює можливість вибити українські сили, якщо вони закріпляться на березі. Також у мережі писали про нібито оточення близько 700 російських військових в одному з районів.

За словами росіян, ЗСУ нібито використали для ударів HIMARS.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у п’ятницю, 16 серпня, заявив, що українські військові у Курській області просунулися від одного до трьох кілометрів.