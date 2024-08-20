Момент знищення першого мосту у Курській області

Після руйнування Збройними силами України двох мостів через річку Сейм у Курській області росіяни звели понтонну переправу, щоб переправляти бійців та озброєння на другий берег. Втім, супутникові знімки, які оприлюднило «Радіо Свобода», свідчать про те, що переправа зникла через кілька днів після встановлення.

За даними російської служби «Радіо Свобода», понтонну переправу встановили невдовзі після руйнування мостів на річці Сейм 16 та 18 серпня. На супутниковому знімку, датованому 18 серпня, видно понтонний міст, який сполучає два береги річки.

Втім, вже 19 серпня понтонна переправа зникла – супутник зафіксував дим приблизно за 500 м від переправи, а також засвідчив, що тимчасового мосту росіян через річку більше немає. Зазначається, що переправу встановили між селами Званне та Глушкове, де раніше ЗСУ знищили два мости.

Нагадаємо, 16 серпня Повітряні сили ЗСУ підтвердили ураження та знищення одного з трьох мостів через річку Сейм на Курщині, поблизу Глушкового. На відео, яке оприлюднили Повітряні сили, видно влучання по мосту.

Вже 18 серпня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив влучання по ще одному мосту на Курщині – тепер біля села Званне. Атаку здійснили українською авіацією.

Крім того, 19 серпня російські пропагандисти заявили про знищення третього мосту через річку Сейм. Втім, у Генштабі ЗСУ та Повітряних силах ураження третього мосту не коментували.