Австралійський мільярдер Клайв Палмер хоче побудувати повнорозмірну копію «Титаніка»

Австралійський мілярдер Клайв Палмер планує вдруге спробувати збудувати копію затонулого «Титаніка» та витратити на це від 500 млн до одного млрд доларів. Про це пише The Guardian.

Палмер зазначив, що новий лайнер буде «значно кращим» за затонулий у 1912 році «Титанік» та буде «кораблем кохання, взірцем розкоші та стилю». Мільярдер розповів, що до будівництва залучені найкращі дизайнери світу в галузі круїзного судноплавства, проте він ще не знайшов компанію, яка б займалася ремонтом суден.

Відомо, що «Титанік ІІ» буде мати дев’ять палуб, бальну залу, басейн та турецькі лазні, а його каюти будуть відповідати тим, які були в оригінальному «Титаніку».

Десять років тому Палмер вже планував створити аналог «Титаніку», проте через банкрутство однієї зі своїх компаній, а потім через пандемію коронавірусу будівництво довелося зупинити. Тепер мільярдер хоче закінчити проект до 2027 року, а перший рейс зпропливе від Саутгемптона у Великій Британії до Нью-Йорка в США.

Комп'ютерна модель «Титаніка ІІ» (фото Blue Star Line)

«Титанік» – британський трансатлантичний пароплав, другий лайнер класу «Олімпік» компанії White Star Line. Найбільше пасажирське судно світу на час своєї побудови. Під час першого рейсу у ніч із 14 на 15 квітня 1912 року лайнер зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. Історія «Титаніка» стала легендарною завдяки, зокрема, однойменному фільму 1997 року, який отримав премії «Оскар» і мав феноменальний успіх у прокаті.