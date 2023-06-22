Компанія OceanGate, якій належав туристичний підводний човен «Титан», що прямував на місце затоплення «Титаніка» і який зник 18 червня на півночі Атлантичного океану, заявила в четвер, що пасажири підводного апарата загинули. Заяву компанії ввечері 22 червня опублікував Sky News.

«Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, Геміш Хардінг і Пол-Анрі Нарджолет, на жаль, загинули», – сказано в заяві.

«Ці люди були справжніми дослідниками, які розділяли особливий дух пригод і глибоку пристрасть до дослідження та захисту світового океану. Наші серця з цими п’ятьма душами та кожним членом їхніх родин у цей трагічний час. Ми сумуємо про втрату життя та радості, яку вони принесли всім, кого знали», – додали в компанії.

Підводний човен, який досліджував уламки «Титаніка», зник на Півночі Атлантичного океану 18 червня. На борту було 5 туристів – науковців і мільярдерів. Троє з них – мільярдер Геміш Хардінг, бізнесмен Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулеман були громадянами Великої Британії.

Пошуки тривали впродовж кількох діб, але врятувати людей не вдалося. Берегова охорона США повідомила, що підводний апарат «Титан» вибухнув біля уламків «Титаніка» і, ймовірно, ніхто не вижив.