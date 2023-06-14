Врятовані мігранти знаходять притулок у Каламаті, Греція, 14 червня 2023

У міжнародних водах біля Греції затонув рибальський човен з мігрантами, унаслідок чого загинули щонайменше 79 людей, сотні вважаються зниклими безвісти, повідомляє Associated Press.

Як пише DW, інцидент стався вночі 14 червня за 75 кілометрів на південний захід від грецького південного Пелопоннесу. В момент трагедії швидкість вітру сягала 75 км/год.

Відомо, що на борту човна перебували до 400 людей (за іншими даними – понад 500). Він рухався з лівійського порту Тобрук до Італії.

Наразі підтверджено, що 104 людини врятовано і доставлено до грецького міста Каламата. Вони отримали сухий одяг і медичну допомогу в притулках, які створили служби швидкої допомоги й Агентство ООН у справах біженців. Чотирьох людей госпіталізували з симптомами переохолодження.