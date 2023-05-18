Через політику нейтралітету Австрія не видала дозвіл на супровід літака Зеленського

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до кількох європейських країн минулого тижня його літак не супроводжувався винищувачами через повітряний простір Австрії. Про це повідомляє видання Kronen Zeitung.

Для цієї поїздки український президент використав літак Airbus A319 німецьких ВПС. Спершу його супроводжували два італійські винищувачі Eurofighter, але перед австрійським кордоном вони повернули назад до Італії. Потім два німецькі винищувачі взяли під свій контроль літак з президентом над німецькою Баварією.

Ні італійським, ні німецьким військовим літакам не дозволили увійти в повітряний простір Австрії, оскільки вона є нейтральною країною. Речник австрійських збройних сил Міхаель Бауер заявив, що «в принципі над Австрією можуть літати і винищувачі, але для цього потрібен спеціальний дозвіл, але австрійська сторона не видає їх державам, які перебувають у стані війни».

Що стосується німецького Airbus, то це був борт ВПС Німеччини, але не бойовий, а призначений виключно для перевезення людей. Крім того, ці літаки мають постійний дозвіл від Міністерства оборони Австрії.