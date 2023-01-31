Міністр оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай-Бобровніцкі на зустрічі в Будапешті заявили, що їхні країни домовилися не надсилати зброю в Україну. Про це повідомляє «Європейська правда».

Під час спільної прес-конференції у вівторок, 31 січня, вони заявили, що позиція Австрії та Угорщини щодо війни в Україні чітка і обидві країни не відправляють зброю в зону конфлікту, щоб запобігти подальшій ескалації.

Зокрема, Салай-Бобровніцкі заявив, що Угорщина «буде на боці миру», надаючи гуманітарну допомогу біженцям, які постраждали від війни.

Своєю чергою Таннер висловила думку про те, що найбільша небезпека полягає в тому, що війна може поширитися на Європу, і це буде не лише звичайна війна, але й взаємодія з гібридною війною та збільшенням міграції в цілому.

«Наслідки відчуваються не лише в Австрії, але й в Угорщині. Зрештою, маршрути пролягають через нашу сусідню країну до нас», – заявила вона.

Як повідомляється, минулого року кількість прохань про притулок в Австрії потроїлася – до 108 490 заявок, що робить її країною ЄС з найбільш різким зростанням в цілому. Тим часом в Угорщині було зареєстровано найменше заявок – всього 46.

Водночас Таннер не згадала той факт, що Угорщина відмовляється реєструвати шукачів притулку всупереч законодавству ЄС.

Як інформував ZAXID.NET, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 26 січня сказав, що мета Росії – перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї «як про приз». За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є «нічийною землею».

Вітчизняне МЗС різко відреагувало на останні заяви Орбана про Україну.