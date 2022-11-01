Австрія з вівторка, 1 листопада, скасувала безкоштовний проїзд для українських біженців. Платними стали залізничні квитки і проїзд у громадському транспорті Відня, повідомило посольство України в Австрії.

«Починаючи з 1 листопада проїзд для громадян України в громадському транспорті міста Відень є платним. Детальна інформація щодо придбання проїзних квитків доступна за посиланням», – сказано в повідомленні.

Також змінюються правила проїзду для українців залізничним транспортом Австрії. З 1 листопада безкоштовний квиток для поїздів Австрійської федеральної залізниці буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію потягами з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії.

Квиток для українців, які прибули вперше (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини. Цей квиток дійсний протягом 24 годин з моменту видачі для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів Австрійської федеральної залізниці.

В посольстві наголосили, що для українців, які вже перебувають в Австрії, безкоштовних залізничних квитків не передбачено.

«Посольство продовжує перемовини з федеральним урядом, політиками та підприємствами, які забезпечують роботу громадського транспорту, стосовно створення доступніших умов проїзду для громадян України, які перебувають у Австрії з метою тимчасового захисту», – зазначили українські дипломати.