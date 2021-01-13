Австрія з 15 січня вимагатиме українців, які мають право для в’їзду до країни, заповнення спеціальної анкети онлайн. Про це у середу, 13 січня повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Для в’їзду в Австрію вимагається (крім свіжого негативного тесту та готовності піти на 10-денний карантин) заповнення анкети онлайн. Не забувайте заповнювати, роздруковувати і брати з собою», – написав він.

Відповідна анкета доступна за цим посиланням.

Посол нагадує, що як і раніше, в Австрію можуть відвідати, крім австрійців, українські громадяни із дозволом на проживання, громадяни, які летять на лікування, або громадяни, у яких особливі сімейні ситуації, як-от кшталт весілля, похорон чи хрестини. Однак, вони мають повідомили про цю ситуацію за імейлом [email protected] та отримали підтвердження австрійської влади.

Австрія ввела жорсткий карантин наприкінці грудня 2020 року, який триватиме щонайменше до 24 січня. Як зазначає «Укрінформ», продовження карантину стало вимушеним кроком після того, як правлячі та опозиційні партії у парламенті не змогли домовитися щодо модальності проведення тестування на коронавірус.