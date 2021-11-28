Поліція землі Нижня Австрія повідомила про затримання 15 людей, які перевозили від 200 до 300 сирійських, ліванських та єгипетських мігрантів з угорсько-сербського кордону. Серед затриманих – громадяни Молдови, України та Узбекистану.

«Маршрут контрабандистів веде з Угорщини через Словаччину та Чехію через прикордонні переходи в районі Містельбах до Австрії, де мігрантів висаджують в північних околицях Відня», – йдеться в повідомленні австрійських правоохоронців, пише «Суспільне».

Підозрюваних затримали під час перевірки транспорту в Нижній Австрії та у віденському готелі. Деякі з них намагалися втекти від поліції, але їх швидко наздогнали. Під час операції правоохоронці вилучили 14 із 25 транспортних засобів, якими перевозили мігрантів. Водночас невідомо, скількох саме українців затримали за перевезення нелегалів.

Згідно з даними розслідування, затримані перевезли понад 700 мігрантів, з яких брали плату у розмірі 4000-5000 євро з особи за одну поїздку. Мігранти під час допитів зізналися, що намагалися потрапити до Німеччини. Наразі триває розслідування.

До слова, у Польщі також регулярно затримують українців за перевезення нелегалів. Зокрема, за час міграційної кризи, яка виникла на білорусько-польському кордоні, за сприяння мігрантам у незаконному перетині польського кордону затримано кількох українців – трьох з них затримали в суботу, 27 листопада. Інших затримували раніше.