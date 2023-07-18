Чоловік у позашляховику перевозив через кордон 1000 пачок сигарет

На Буковині чоловіка оштрафували за те, що перевозив контрабанду сигарет в Румунію, а авто, в якому він сховав пачки конфіскували і передали в ЗСУ. Буковинця на державному кордоні з контрафактним тютюном затримали в березні цього року під час того, як він намагався проїхати в іншу країну через «зелений коридор».

39-річного жителя Буковини затримали на автомобільному пункті пропуску «Порубне-Сірет». Чоловік їхав в Румунію на власному авто марки Chevrolet Blazer. Прикордонники ретельно оглянули транспорт і знайшли в різних частинах авто приховані пачки сигарет, які буковинець планував перевезти в іншу державу.

«У березні цього року 39-річний буковинець прямуючи через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне-Сірет" до Румунії, обрав смугу руху "зелений коридор". Таким чином чоловік намагався таємно вивезти у паливному баку свого автомобіля Chevrolet Blazer понад 1000 пачок контрафактних тютюнових виробів», – повідомили в прокуратурі Чернівецької області.

Правоохоронці завершили розслідування стосовно буковинця і передали справу до суду. Суддя призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу в розмірі майже 70 тис. грн. Також суд вирішив конфіскувати на потреби ЗСУ автомобіль Chevrolet Blazer, в якому порушник намагався вивезти контрабанду.