Авто протаранило паливний бак поїзда Чернівці – Львів на залізничному переїзді
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22 листопада водій автомобіля Škoda Octavia не пропустив поїзд Чернівці – Львів на залізничному переїзді і здійснив зіткнення. Внаслідок ДТП пошкоджено паливний бак поїзда та понівечений легковик. Ніхто з людей не постраждав.
У прес-центрі «Укрзалізниці» ZAXID.NET уточнили, що аварія трапилася о 8:07 на 248-му кілометрі маршруту.
«Водій легкового авто Škoda Octavia на обладнаному автоматичною світлофорною сигналізацією залізничному переїзді розпочав рух на заборонний сигнал та в’їхав у дизельний поїзд №701 ДПКр-2 сполученням Чернівці – Львів. У результаті зіткнення було пошкоджено паливні баки поїзда. На щастя, витік дизельного пального не призвів до займання», – повідомили на сторінці «Укрзалізниці».
Після зіткнення поїзд продовжив рух, його пошкодження усунуть у депо. Натомість авто суттєво понівечене.
Пошкодження поїзда внаслідок ДТП (фото Укрзалізниці)
Поліція вилучила посвідчення у водія Skoda Octavia, тривають слідчі дії. В Укрзалізниці» уточнили, що компанія звернеться до суду для відшкодування з порушника збитків.