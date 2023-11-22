У автомобілі перебували четверо пасажирів, з них двоє підлітків

На Рівненщині сталась аварія, внаслідок якої постраждали четверо людей, з них двоє – неповнолітні. Вони перебували у автомобілі, який в’їхав у бетонні конструкції блокпоста.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 21:00 у вівторок, 21 листопада, на трасі Київ – Ковель – Ягодин в Сарненському районі.

«25-річний водій автомобіля Citroën Jumpy не врахував стан дорожнього покриття, не вибрав безпечної швидкості руху, проігнорував встановлені обмежувальні знаки та допустив наїзд на бетонні блоки блокпоста», – повідомляють правоохоронці.

У салоні також перебували четверо пасажирів, усі жителі села Лінчин Березнівської громади. Пасажирів віком 13-ти, 14-ти, 20-ти та 23-х років доправили до лікарні. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Водій за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. За якою статтею кваліфікують справу, поліція поки не уточнює.