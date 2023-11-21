Пошкоджений транспорт повністю заблокував рух трасою

Неподалік Рівного на трасі Київ – Чоп зіткнулись три вантажівки та позашляховик. Внаслідок аварії травмувались двоє водіїв, їх госпіталізували. Через скупчення пошкодженого транспорту рух трасою був заблокований, але станом на ранок його відновили.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 23:30 у неділю, 20 листопада, в селі Грушвиця Друга Рівненського району (орієнтовно за 15 км від Рівного по трасі на Дубно).

«На трасі Київ – Чоп відбулося зіткнення трьох вантажівок: МАN з напівпричепом під керуванням 28-річного жителя Костополя, Renault Premium під керуванням 41-річного жителя Чернігівщини, Renault Magnum з напівпричепом, яким керував 56-річний житель Закарпатської області, та кросовера Mitsubishi Pagero. Останній на лафеті перевозив автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП 43-річного водія кросовера, жителя Львівщини, та 56-річного водія вантажівки із травмами різного ступеня госпіталізували. Автомобілі зазнали ушкоджень та заблокували проїзд по трасі. На місце викликали рятувальників, які розтягнули транспорт та звільнили ділянку дороги. Прес-служба ДСНС опублікувала відео з місця події та показала, як це відбувалось.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. У водіїв відібрали зразки крові, аби встановити, чи перебував хтось із них у стані сп’яніння.