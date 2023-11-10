Внаслідок ДТП один з автомобілів перекинувся на бік

Неподалік Рівного сталась аварія за участі чотирьох автомобілів. Попередньо відомо про одного постраждалого, його стан оцінюють медики.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 09:00 у п’ятницю, 10 листопада, на трасі Городище–Рівне–Старокостянтинів, біля села Нова Любомирка (орієнтовно за 20 км від Рівного).

«60-річний костопільчанин, водій автомобіля Citroen Jumper допустив зіткнення із легковиком Toyota Corolla під керуванням 42-річної рівнянки, яка перед виконанням маневру повороту зупинилася у крайній лівій смузі. Від удару бус перекинувся, а легковик від удару відкинуло на зустрічний автомобіль Renault Kangoо. Водій останнього – 64-річний житель Вараського району, який разом із дружиною, донькою та дворічною онукою їхали у напрямку Рівного», – повідомляють правоохоронці.

Унаслідок зіткнення медична допомога знадобилася сімом учасникам ДТП. Травм зазнали водій та двоє пасажирів Renault, а також пасажирка Toyota: усіх чотирьох госпіталізували. Ще трьох постраждалих, серед яких дворічна дівчинка, після огляду відпустили.