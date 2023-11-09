За заокругленій ділянці дороги хлопець не впорався з керуванням

На Рівненщині внаслідок зіткнення з деревом загинув 15-річний мотоцикліст. Згідно з правилами, в цьому віці він ще не мав права керувати мотоциклом, оскільки посвідчення можна отримати лише після 16 років.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 10:00 у четвер, 9 листопада, в селі Глибока Долина Демидівської громади (орієнтовно за 8 км від Демидівки).

«15-річний місцевий житель, водій мотоцикла Іж, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та на заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини, де врізався у придорожнє дерево», – описують обставини ДТП у поліції.

Поїздку бачив рідний брат, який і викликав «швидку». Однак, від отриманих травм хлопець, який був без мотошолому, загинув на місці. Відомо, що мотоцикл підліток придбав лише три дні тому.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. «Правоохоронці наголошують: керувати мотоциклом дозволено за наявності посвідчення водія із 16 років та обов’язково у засобах захисту», – додають у поліції.