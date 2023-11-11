У ДТП на Рівненщині загинув велосипедист

На Рівненщині між містом Острог та селом Грозів ввечері 10 листопада сталась смертельна ДТП. Як повідомили у прес-службі Рівненської області у суботу, 11 листопада, 64-річний житель міста Нетішин Хмельницької області, який перебував за кермом Hyundai Terracan, збив 42-річного велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці події.

«Зі слів керманича позашляховика велосипедист різко виїхав на проїзну частину. Втім, усі обставини ДТП встановлюватимуться у рамках кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від трьох до восьми років. Також водія можуть позбавити права керувати авто строком до трьох років. Як повідомили правоохоронці, водій позашляховика був тверезий.