Автомобіль СЦКК пошкоджено кулями та осколками

Російські окупанти обстріляли українські позиції на Луганщині із мінометів, забороненими мінськими домовленостями, та стрілецької зброї. В результаті обстрілу пошкоджено автомобіль українських представників у Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК).

Вогонь по українським позиціям росіяни відкрили зранку в п’ятницю, 25 червня, повідомляє штаб ООС. Загалом вони випустили 52 міни калібру 82 мм, які є забороненими мінськими домовленостями.

«Обстріл вівся саме під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що проходили дзеркально в зазначених районах. Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ забезпечувала надані гарантії безпеки», – йдеться в повідомленні.

З початку обстрілу представники гуманітарної місії покинути цей район. Крім того, в результаті обстрілу осколками та кулями було пошкоджено автомобіль спостережної групи «Новотошківське» української сторони в СЦКК. З українських воїнів ніхто не постраждав.