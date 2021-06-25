Авто українських представників у СЦКК потрапило під обстріл росіян на Донбасі
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині забороненими мінськими домовленостями мінами
Російські окупанти обстріляли українські позиції на Луганщині із мінометів, забороненими мінськими домовленостями, та стрілецької зброї. В результаті обстрілу пошкоджено автомобіль українських представників у Спільному центрі з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК).
Вогонь по українським позиціям росіяни відкрили зранку в п’ятницю, 25 червня, повідомляє штаб ООС. Загалом вони випустили 52 міни калібру 82 мм, які є забороненими мінськими домовленостями.
«Обстріл вівся саме під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, що проходили дзеркально в зазначених районах. Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ забезпечувала надані гарантії безпеки», – йдеться в повідомленні.
З початку обстрілу представники гуманітарної місії покинути цей район. Крім того, в результаті обстрілу осколками та кулями було пошкоджено автомобіль спостережної групи «Новотошківське» української сторони в СЦКК. З українських воїнів ніхто не постраждав.