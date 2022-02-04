Mercedes-Benz C 63 AMG Wagon Міхаеля Шумахера

Автомобілі знаменитостей зазвичай продаються за астрономічні суми, однак у випадку зі спортивним універсалом Mercedes-Benz C 63 AMG Wagon, на якому Міхаель Шумахер їздив ще у 2010 році, вартість не досягнула навіть нижнього значення попередньої оцінки аукціону.

Останні рекорди аукціонних будинків усього світу свідчать про підвищений попит на особливі автомобілі. З останнього: рідкісний Mercedes-Benz 300SL продали за рекордні $6,8 млн. Однак трапляються й провальні торги, як сталось з універсалом Шумахера на аукціоні Bonhams у Парижі.

Аукціоністи розраховували виручити за спортивний універсал «Червоного барона», яким він володів пів року, щонайменше 95 тисяч євро. Коли автомобіль був новим, він коштував 73 441 євро, оскільки мав додаткових опцій приблизно на 20 тисяч євро. Через 12 років одометр показує трохи менш як 152 тисячі кілометрів. Це не повинно створювати жодних проблем для потужного 6,2-літрового V8 двигуна з 450 кінськими силами, тож цей універсал все ще з легкістю може розвивати швидкість у 100 км/год за 4,6 секунди.

Автомобіль врешті був проданий за 27 600 євро. У Німеччині C 63 AMG 2010 року випуску з пробігом, без причетності до видатного гонщика, можна купити за 24-36 тисяч євро.

На тому ж аукціоні Bonhams також торгувався родстер Tesla, у якому буквально один раз проїхався Шумахер – цей лот був проданий 138 000 євро.