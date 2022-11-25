Азербайджан допоможе у відновленні українських електромереж
Уряд Азербайджан постачатиме Україні обладнання для відновлення електромереж
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Азербайджан допоможе Україні у постачанні електротехнічного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури після атак росіян. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
Міністр енергетики Герман Галущенко провів телефонну розмову з міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим. Під час розмови сторони приділили увагу ситуації в українському енергетичному секторі з огляду на масовані російські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури.
Через досить значні масштаби пошкоджень після останньої атаки 23 листопада, дуже важливою є допомога міжнародних партнерів, які надають матеріали та устаткування для проведення відновлювальних робіт.
«Сторони домовилися про співпрацю для допомоги українському енергосектору, зокрема, у постачанні електротехнічного обладнання», – резюмували в Міненерго.
Нагадаємо, що від середини осені Росія посилила обстріли об'єктів критичної інфраструктури України. 23 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти здійснили 67 пусків крилатих ракет по об'єктах критичної інфраструктури України.
Сили оборони знищили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе типу Ланцет. Внаслідок ракетних атак українці у багатьох областях, Києві та інших великих містах залишилися без світла, тепла та електропостачання.