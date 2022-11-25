Азербайджан допоможе Україні у постачанні електротехнічного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури після атак росіян. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко провів телефонну розмову з міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим. Під час розмови сторони приділили увагу ситуації в українському енергетичному секторі з огляду на масовані російські обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури.

Через досить значні масштаби пошкоджень після останньої атаки 23 листопада, дуже важливою є допомога міжнародних партнерів, які надають матеріали та устаткування для проведення відновлювальних робіт.

«Сторони домовилися про співпрацю для допомоги українському енергосектору, зокрема, у постачанні електротехнічного обладнання», – резюмували в Міненерго.