У Львові буде хмарно з проясненнями

У середу, 21 жовтня, у Львові та області раптово потепліє та повернеться бабине літо. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди.

Прогноз для Львівської області: 21 жовтня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі 5–10 м/с, вдень 9–14 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 4–9°С тепла, а вдень потепліє до 14–19°С тепла.

Прогноз для Львова: у місті також не прогнозують істотних опадів, вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі 5–10 м/с, вдень 9–14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6–8°С тепла, а вдень потепліє до 15–17°С тепла.

Синоптики раніше оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 24 жовтня.

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