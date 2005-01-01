Бабусі й дідусі з Львівського геріатричного пансіонату відвідали сиріт

Вони називають себе «молоді душею» і швидко знаходять мову з усіма ‒ з арт-терапевтами, журналістами і навіть з маленькими дітьми. Мешканці львівського геріатричного пансіонату поїхали з гостинцями до дитячого будинку №1. Влаштували свято, бо вважають, що у будь-якій ситуації варто дарувати добро тим, хто цього потребує.

Нещодавно мешканці геріатричного пансіонату задумали приїхати до дитячого будинку із презентами, створеними власноруч. Таку ідею подала пані Аня.

«Ми самі в такому будинку живемо. І ми знаємо, що це таке. І ми співчуваємо тим діткам. Я в сльозах. Мені здається, що то мої всі діти», ‒ розчулено розповідає пані Аня, мешканка геріатричного пансіонату.

Тож на спеціальних заняттях із арт-терапії мешканці пансіонату створили ангеликів із шерсті. Їх і подарували дітям.

«Ці люди здебільшого перебувають у депресивному стані, і тому уроки арт-терапії дещо піднімають настрій. Звичайно, вони самі обирали кольори, і було бажання взяти тільки яскраві, тільки теплі кольори, тому що вони вже знали, що ці ангелики будуть для діток», ‒ розповідає арт-терапевт Анна Прихода.

Прихопили з собою і конструктори, настільні ігри, м'які іграшки та солодкі подарунки. Дітям гостинці припали до душі. Тож влаштували справжній концерт для гостей ‒ із віршами й колядками.

Сподобалася зустріч і найстаршим учасникам. Колядки вони підспівували, із новоспеченими друзями знайомилися й говорили на усілякі теми.

«Діти завжди тішаться, коли до них приїжджають, подарунки дарують. Тим більше, такі маленькі. Чесно кажучи, то я розчулений», ‒ розповідає пан Петро, мешканець геріатричного пансіонату.

Така зустріч ‒ ініціатива арт-терапевтів та психологів, що працюють зі старшими людьми. Для того, аби атмосфера в пансіонаті була добра й тепла, створили спеціальний проект.

«Проект «Молоді душею» ‒ це об'єднання психологів, арт-терапевтів, волонтерів. Мета цього проекту ‒ надати підтримку літнім людям», ‒ розповідає співзасновниця проекту Олена Барбул.

Арт-терапевти запевняють: цим людям потрібна перш за все моральна підтримка. Тож тепер до участі запрошують арт-студії Львова, шукають і волонтерів та спонсорів. Детальнішу інформацію можна отримати на сторінці проекту у фейсбуці.