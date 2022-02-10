У суді неповнолітня підтвердила, що секс з дорослим чоловіком відбувся за її добровільної згоди

Жовківський районний суд на Львівщині 3 лютого виніс вирок багатодітному батькові за статеві відносини з дівчиною, якій ще не виповнилося 16 років. Суд призначив винуватцю умовне покарання.

За матеріалами справи, інцидент стався на початку травня 2019 року. Багатодітний батько займався сексом з неповнолітньою дівчиною, знаючи про те, що їй ще не виповнилося 16 років. При цьому зазначається, що все відбулося за взаємної згоди – без застосування фізичного та психологічного насилля чи погроз. Ці обставини в суді підтвердила потерпіла та її законний представник.

Чоловіка звинуватили в статевих зносинах з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 1 ст. 155 ККУ ), такий злочин вважається нетяжким. У суді батько трьох неповнолітніх дітей свою вину повністю визнав і розкаявся.

Суд врахував позитивні характеристики обвинуваченого, його щире каяття, сімейний стан та вирішив не садити його до в’язниці. Суд призначив два роки обмеження волі, водночас звільнив його від відбування покарання, призначивши випробувальний термін один рік.