У банках Закарпаття обмежили видачу готівки до 3-10 тис. грн в одні руки на добу: гранична сума обмеження залежить від конкретного банку. Безготівкові розрахунки проводяться у звичайному режимі. Влада Закарпаття просить не створювати черг біля банкоматів і не панікувати.

Про ситуацію із банківськими установами на території області у четвер, 24 лютого, повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита. За його словами, дефіциту готівки немає.

«Наразі введено стандартний протокол дій. Обмежено видачу готівки від 3 до 10 тис. грн в одні руки в залежності від банку. Разом з тим, немає дефіциту готівки. Банкомати завантажені та працюють у штатному режимі», – йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА.

Як уточнюють у прес-службі, всі банківські установи області працюють за планом. Карткові розрахунки проводяться у звичайному режимі. Мешканців області просять не стояти у чергах та не знімати усі гроші з рахунків. «Йде велике одномоментне навантаження і заповнювати банкомати по логістиці дуже важко. Не варто створювати штучного ажіотажу», – наголосили у Закарпатській ОДА.

Нагадаємо, Закарпатська ОДА створила гуманітарний штаб для швидкої комунікації для розміщення евакуйованих. Наразі місцеві готелі та санаторії вже готові прийняти людей. Також до роботи долучили громади: готуються спортивні зали, клуби та інші приміщення для організації харчування та перебування переселенців.

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