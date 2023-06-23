Обама не думає, що світ недостатньо жорстко відреагував на вторгнення Росії в Крим

Колишній президент США Барак Обама, чия друга каденція припала на анексію Росією Криму, заявив, що «збройного вторгнення в Крим не було», пояснюючи відсутність активної підтримки Києва з боку Заходу в порівнянні з подіями 2022 року. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

За словами Обами, Україна у 2014 році «не була Україною, про яку говоримо сьогодні».

«Є причина, чому не було збройного вторгнення в Крим. Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою», – додав він.

Екс-президент США також заступився за колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яку критикують через зближення з Росією та недостатньо жорстку політику.

«І мені, і Меркель, якій я віддаю величезну шану, довелося залучити багатьох інших європейців, які тоді були в паніці, щоб запровадити санкції та не дати Путіну продовжити вторгнення на Донбасі і на решті території України ... З огляду на те, на якому етапі тоді перебувала Україна і якими були настрої в Європі, ми утримали рубежі. А далі сталось те, що виникло відчуття української ідентичності, окреме від Росії, та рішучість України вигнати російські війська, підготовка війська та громадянського суспільства для опору російському вторгненню», – сказав він.

Він підсумував, що Захід кинув виклик Путіну «тими інструментами, які у нас були на той час, враховуючи те, в якому стані перебувала Україна».