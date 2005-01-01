Батьки розповіли подробиці нещасного випадку, через який загинув 10-річний дрогобиччанин

10-річний Марк загинув на місці. Його вдарило струмом, коли став колінами на оголений дріт. У середу увечері хлопець поспішав на тренування.

Вікторія, мама хлопчика, каже: «Є два шляхи дістатися того стадіону: вправо і вліво, а він собі скоротив шлях і вкоротив життя».

Мама, перша кому задзвонили друзі хлопця. У слухавці жінка почула крики про допомогу і одразу побігла до сина. Вона й відтягла дитину. Вікторія, мама хлопчика, розповідає, як все було: «Коли я його звідти вирвала, я побачила, що він був повністю синій: тіло, губи і вже не мав ознак життя, хоч я досі не можу в це повірити. Я намагалася витягти його з тої труби і мене вдарило».

Хлопця намагалися врятувати, та дарма. У нього коліна прогоріли до костей, каже мама, настільки високою була напруга. Влад, товариш Марка та свідок нещастя, розповідає, що хлопець послизнувся і колінами впав на оголений дріт. Дорога, якою хлопці хотіли скоротити шлях до стадіону, веде від дитячого садочка. Тут через дірку в сітці щодня проходять десятки людей. Труба, у якій всередині високовольтний кабель, проходила над водою. Валентин, батько хлопчика, показує: «Он, труба прямо йде, 380 вольт».

Від дроту, який і вдарив струмом, живиться дитсадок. Чи знали там про те, що через дірку у паркані щодня ходять діти, дізнатися не вдалося – перед журналістами зачинили двері.

У «Львівобленерго» не приховують, що у пошкодженій трубі є два електрокабелі. Один знеструмили тиждень тому.

«Єдине, що було: до нас зверталися надзвичайники стосовно того, що там було якесь пошкодження. Ми дійсно знеструмили один кабель, а інший кабель живив садочок. Він, власне, був під напругою», – зазначила Галина Петрушка, речниця ПАТ «Львівобленерго».

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок».

Тепер слідство має з’ясувати, хто ж таки винен у тому, що на шляху дитини опинився дріт під напругою.