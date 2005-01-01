Через пошкодження труби з гарячою водою двоє дітей у Новояворівську отримали опіки

У вівторок, 12 червня, приблизно о 21:00 на вул. Степана Бандери у Новояворівську відбулось пошкодження труби подачі гарячої води до житлових будинків. Як інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА, унаслідок цього постраждали двоє дітей.

У повідомленні вказано, що діаметр труби становив 325 мм. Унаслідок пошкодження у лікарню госпіталізували двох дітей (2009 та 2004 років народження), що бавились поблизу труби. Вони отримали опіки нижніх кінцівок та перебувають у лікарні. Обставини події встановлюються.

Наразі за цим фактом правоохоронці проводять перевірку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Прорив ліквідований, місце події огороджене попереджувальною стрічкою.