Через пошкодження труби з гарячою водою двоє дітей у Новояворівську отримали опіки

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 07:292350

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У вівторок, 12 червня, приблизно о 21:00 на вул. Степана Бандери у Новояворівську відбулось пошкодження труби подачі гарячої води до житлових будинків. Як інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА, унаслідок цього постраждали двоє дітей.

У повідомленні вказано, що діаметр труби становив 325 мм. Унаслідок пошкодження у лікарню госпіталізували двох дітей (2009 та 2004 років народження), що бавились поблизу труби. Вони отримали опіки нижніх кінцівок та перебувають у лікарні. Обставини події встановлюються.

Наразі за цим фактом правоохоронці проводять перевірку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Прорив ліквідований, місце події огороджене попереджувальною стрічкою.

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