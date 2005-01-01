Унаслідок ураження струмом 17-річний львів'янин отримав опіки 50% тіла

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:563610

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У вівторок, 5 червня, 17-річний львів’янин під час копання траншеї на вул. Зеленій, що на виїзді з міста, пошкодив електрокабель, унаслідок чого його вразило струмом. Як інформує Нацполіція Львівщини, хлопець госпіталізований з опіками 50% поверхні тіла.

У Сихівський відділ поліції надійшла інформація від медиків про 17-річного хлопця з опіками майже половини поверхні тіла, який госпіталізований у реанімаційне відділення. Поліцейські встановили, що хлопець постраждав під час земляних робіт.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Максимальне покарання, передбачене статтею, - обмеження волі на строк до двох років.

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