На поліграфічному виробництві у Львові загинув 20-річний робітник

СуспільствоОльга Гринько, 5 червня13680

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На поліграфічному виробництві у Львові загинув 20-річний робітник
фото умовне
На поліграфічному виробництві смертельно травмувався працівник

Нещасний випадок стався у вівторок, 5 червня, на вул. Промисловій, 27. Як повідомили на Гарячій лінії міста Львова, внаслідок падіння вантажу на поліграфічному виробництві загинув чоловік.

«За повідомленням швидкої медичної допомоги, внаслідок падіння вантажу на поліграфічному виробництві «Дизарт» загинув чоловік віком 20 років», – йдеться у повідомленні Гарячої лінії Львова.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, нещасний випадок стався о 15:45.

«Загинув вантажник 1998 року народження, мешканець с. Ременів, Пустомитівського району Львівської області. За попередньою інформацією, він був притиснутий вантажем при його перевезенні. Чоловік помер до приїзду швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР.

Як повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, на місці працює слідчо-оперативна група. Обставини та причини події з'ясовуються.

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