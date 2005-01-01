У центрі Львова частина фасаду впала на голову 27-річному азербайджанцеві

Інцидент трапився на вулиці Галицькій

У понеділок, 4 червня, у центрі Львова близько 14:00 обвалилася частина фасаду будинку на вул. Галицькій, 1. Уламками травмувало молодого чоловіка.

Потерпілим виявився 27-річний громадянин Азербайджану, мешканець міста Баку.

«У чоловіка забійна рана потиличної ділянки. Однак він у притомному стані, його доставили в лікарню швидкої допомоги на огляд до чергового нейрохірурга»,– повідомив ZAXID.NET керівник Львівського обласного центру екстреної медицини Володимир Похмурський. Він також додав, що однак ознак клінічної травми мозку у потерпілого наразі не виявили.

За повідомленням прес-служби Львівської міської ради, після огляду в лікарні чоловіка відпустили додому.