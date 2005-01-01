У Брюховичах з третього поверху впав 19-річний будівельник

У п'ятницю, 1 червня, у Брюховичах поблизу Львова з третього поверху впав будівельник. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про цей випадок до служби порятунку «101» надійшло о 17:37. У повідомленні йшлося, що на вул. Вересковій під час проведення будівельних робіт на приватному подвір’ї з третього на другий поверх впав будівельник.

Потерпілий – 19-річний хлопець. Від отриманих травм він не міг самостійно спуститися та потребував медичної допомоги.

До місця події виїхали рятувальники 32-ї державної пожежно-рятувальної частини Брюхович. Потерпілого на ношах було опущено та передано працівникам швидкої медичної допомоги.